Минздрав убрал коронавирус из перечня опасных заболеваний

Министерство здравоохранения обновило список заболеваний, которые считаются опасными для здоровья человека.

Как говорится в официальном сообщении ведомства, распространенном его пресс-службой, в связи с положительной тенденцией в изменении эпидемиологической ситуации и лечении, с совершенствованием санитарно-противоэпидемических мероприятий из списка исключены такие инфекции, как сифилис, гонорея и COVID-19.

Также в Министерстве здравоохранения отметили, что в настоящее время охват одной дозой вакцины против COVID-19 составил 72,2% от общей численности населения страны. Что касается полного курса вакцинации, то его прошли 71,1% населения.