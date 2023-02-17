И Стамбул под угрозой: по прогнозам сейсмологов, землетрясение может разрушить здесь половину зданий

Эксперты считают подземные толчки в этом городе вероятными. Это может лишить крова более 600 тысяч жителей города, разрушив около 500 тысяч строений.

Эксперты оценили последствия гипотетического землетрясения в Стамбуле магнитудой 7,5 и выше.

Как отмечают эксперты, трагедия может повториться и здесь. По мнению турецких сейсмологов, подземные толчки здесь - реальная перспектива, сообщает ФАН.

По оценкам экспертов, такой силы землетрясение способно повредить около 50 процентов зданий в Стамбуле. Речь идет почти о 500 тысячах строений.

По информации Hürriyet, самые серьезные разрушения рискуют получить дома, где проживает более 600 тысяч человек.

Мощные землетрясения в Турции в нынешнем феврале уже унесли около 40 тысяч жизней. За три дня эту трагедию предсказал нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс.

Недавно специалист опубликовал новые данные. Он отмечает, что подземные толчки в Турции спровоцировала сейсмическая активность в Палестине.