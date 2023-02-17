Костомарову остановили некроз, но теперь проблемы с почками и сосудами

Фигурист продолжает борьбу с тяжелой болезнью. Он пережил кому и ампутацию стоп и пальцев, но ситуация со здоровьем остается сложной.

Костомаров почти два месяца находится в клинике, и его лечение продолжается.

Врачи поставили легендарному фигуристу дренаж для вывода жидкости из пораженного фиброзом легкого, сообщает СтарХит.

Со ссылкой на СМИ издание уточняет, что у спортсмена забиты сосуды, его мучают отеки по причине ослабления почек. К счастью, перестал распространяться некроз.

Тем не менее, проводить какие-либо еще операции врачи сейчас не рискуют: Роман остается на аппарате ИВЛ.

Костомаров попал в больницу в начале января. У звездного пациента диагностировали пневмонию. Ходили слухи, что якобы фигурист занимался самолечением и даже окунался в прорубь при высокой температуре. Близкие опровергли эту версию.