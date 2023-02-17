В Москве вдруг отменили большой концерт Глюкозы

Неожиданно для всех в российской столице было отменено большое выступление известной певицы Глюкозы (Наталья Ионовой). Что произошло?

Выступление исполнительницы певицы Глюкозы (Наталья Ионова), которое было намечено на 17 февраля в московском Crocus City Hall, не состоялось.

Концерт неожиданно отменили, о чем информировала сама артистка на своей странице во "ВКонтакте".

Знаменитость принесла свои извинения поклонникам, оправдавшись, что была уверена, что концерт пройдет по плану.

Примечательно, что причин возникшей ситуации звезда сцены называть не стала.