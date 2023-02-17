Будина раскритиковала фильм Чебурашка из-за навязывания западных ценностей
2023-02-17 15:02
Актриса Ольга Будина не оценила картину "Чебурашка", которая стала лидером российского проката. Артистка убеждена, что в фильме навязываются западные ценности.
"Чебурашка" обрел огромный успех у россиян, но есть и такие, кому картина пришлась не по душе.
Среди таких личностей оказалась и актриса Ольга Будина, прославившаяся благодаря сериалу "Граница, таежный роман", о чем сообщает портал "Актуальные новости".
Знаменитость отметила, что после просмотра "Чебурашки" у нее остался "неприятный осадок".
По словам Будиной, в "новой версии сказки" отсутствуют положительные герои. Ольга также убеждена, что лента навязывает западные ценности, так как Чебурашка зовет Дядю Гену мамой.
Опубликовано: Наталья Гончарова