Будина раскритиковала фильм Чебурашка из-за навязывания западных ценностей

Актриса Ольга Будина не оценила картину "Чебурашка", которая стала лидером российского проката. Артистка убеждена, что в фильме навязываются западные ценности.

"Чебурашка" обрел огромный успех у россиян, но есть и такие, кому картина пришлась не по душе.

Среди таких личностей оказалась и актриса Ольга Будина, прославившаяся благодаря сериалу "Граница, таежный роман", о чем сообщает портал "Актуальные новости".

Знаменитость отметила, что после просмотра "Чебурашки" у нее остался "неприятный осадок".

По словам Будиной, в "новой версии сказки" отсутствуют положительные герои. Ольга также убеждена, что лента навязывает западные ценности, так как Чебурашка зовет Дядю Гену мамой.