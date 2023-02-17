Книга Ллойда Деверо Ричардса становится бестселлером через 10 лет после ее выхода — благодаря TikTok его дочери

"Каменные девы" были опубликованы в ноябре 2012 года, примерно через 14 лет после того, как Ллойд Деверо Ричардс начал писать триллер, который сейчас стал сенсационным бестселлером.

Писатель стал автором бестселлеров более десяти лет спустя после публикации своего первого романа, триллера под названием "Каменные девы".

Но путь к издательскому успеху был трудным для 74-летнего отца троих детей из Вермонта.

В это время его дочь вынашивала план, как привлечь к книге внимание, которого, по ее мнению, она заслуживала, сообщает Washington Post .

"Каменные девы" были опубликованы издательством Thomas & Mercer в ноябре 2012 года, примерно через 14 лет после того, как Ллойд начал писать книгу, сообщает газета.

По сообщениям, книга была вдохновлена серией преступлений, которые произошли в середине 1970-х годов, когда Ллойд учился на юридическом факультете Университета Индианы

К сожалению для Ллойда, "Каменные девы" не получили большой популярности у читателей, когда были выпущены. Но его 40-летняя дочь не собиралась отказываться от мечты своего отца.

Ранее в этом месяце Маргарет Ричардс приняла решение открыть аккаунт на TikTok от имени своего отца с целью продвижения его романа.

В то время Ллойд был настроен скептически, но Маргарет была непреклонна в том, что это сработает. И она была права.

Первый TikTok, который она создала об истории своего отца, был просмотрен более 43 миллионов раз и получил более 9,6 миллионов лайков. С тех пор Stone Maidens распродали на Amazon, книга достигла № 1 в списке бестселлеров сайта, согласно отчету Post.

В беседе с газетой Ллойд сказал, что своим нынешним успехом он обязан дочери:

Я благодарен. Я очень счастлив. Я просто не могу в это поверить.

Между тем, Ллойд не закончил писать. По данным Washington Post, он написал продолжение книги, над которым работал почти пять лет.