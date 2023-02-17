23-летняя модель Бруклинн Хури показала результаты заключительной операции по реконструкции губ

Бруклинн Хури потеряла верхнюю губу и часть носа после того, как в ноябре 2020 года на нее напал питбуль. Девушка рассказала PEOPLE о последней реконструктивной операции.

В четверг профессиональная скейтбордистка опубликовала в социальных сетях серию фотографий своего лица после последней, как она надеется, восстанавливающей операции.

23-летняя девушка перенесла семь реконструктивных операций после потери верхней губы и части носа после нападения питбуля в 2020 году.

Хури отметила, что операция, как правило, занимает весь день.

По сути, мой врач воссоздает верхнюю губу в этой операции — создает лук Купидона и центральные колонны. Так что мои губы выглядят более эстетично. Мой врач очень осторожен и хочет сделать все идеально.

Процесс заживления может занять до шести недель, сразу после операции девушка не будет ощущать верхнюю губу, на восстановление которой уйдет до четырех месяцев.

Раньше я просто сосредотачивалась на таких мелочах, которые даже не имели значения. Например, у меня был прыщ на верхней губе... А затем, 15 минут спустя, вся моя губа исчезла. Я думаю, что это просто изменило мою точку зрения, и я просто учусь жить настоящим и понимаю, что красота не имеет определения.

Хури говорит PEOPLE, что, хотя она прошла долгий путь после нападения 2020 года и некоторые аспекты ее жизни изменились, единственное, что она сохранила, - это уверенность в себе.

Я всегда была уверенным в себе человеком, и меня никогда особо не волновало, как я выгляжу. Я искренне люблю себя и то, как я выгляжу, но общество не всегда думает так же, как я.

Девушка отметила, что именно поэтому она так открыто делится своей историей в социальных сетях, несмотря на грубые взгляды или комментарии.

Лично для меня нет смысла стесняться, и я думаю, что публикации в социальных сетях определенно помогли исцелению. В социальных сетях я очень откровенна. То, что вы видите, - это то, какая я есть.

Да, самым сложным были негативные отзывы людей. Но то, что я публикую, предназначено для кого-то другого, кто может испытывать нечто похожее, чтобы им было с кем общаться. Я публикую больше в надежде, что если кто-то еще проходит через подобное, они смогут найти утешение во мне.

Заглядывая в будущее, Хури говорит, что ей не терпится оставить эти операции позади и вернуться к скоростному образу жизни, который она вела до нападения.