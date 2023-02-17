Звезда «Улицы разбитых фонарей» рассказал, что после потери глаза интерес режиссеров к нему упал

Это случилось после нападения на Андрея Зиброва хулигана с травматическим пистолетом. Актер защитил жену, но пострадал в схватке.

У 49-летней звезды сериалов «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Невский» сегодня вместо глаза протез.

Актер считает, что по этой причине его стали реже звать сниматься в кино. Судьба Андрея Зиброва изменилась в 2010 году, когда он был ранен в голову травматическим пистолетом.

Он дал отпор хулиганам, пристававшим к его жене Анне, но в результате сам стал жертвой. Пуля повредила гайморову пазуху, также была разбита глазница.

Зибров перенес несколько операций, в итоге ему установили протез и сделали пластическую операцию. На лечение деньги собрали коллеги и однокурсники.

По словам Андрея, после происшествия ролей в кино стало намного меньше. До травмы у актера было до пяти проектов в год, а сейчас съемок не так много. Зато он реализует себя в театре.

С Юрием Гальцевым у нас идут постановки “Дом” и “Главный элемент”. Теперь мы репетируем новый проект под рабочим названием “Вселенная Островского”. Это - компиляция из шести его произведений, — поделился Зибров.

Обидчик актера получил три года лишения свободы. Он уже отбыл его, а также выплатил Зиброву 600 тысяч рублей компенсации. Но не сразу, а через десять лет - после того, как артист обратился к приставам.