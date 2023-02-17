Беларусь ограничила въезд фур из Польши в ответ на закрытие КПК «Бобровники»

Погранкомитет Беларуси объявил о контрмерах в ответ на решение пограничной стражи Польши прекратить действия погранпункта "Бобровники" на белорусской границе.

Вечером 17 февраля пресс-служба белорусского Государственного пограничного комитета сообщила, что ведомство ограничила въезд польских грузовиков в страну в ответ на закрытие контрольно-пропускного пункта "Бобровники" по одностороннему решение администрации Варшавы.

По данным белорусского ГПК, в настоящий момент следующие из Польши грузовые автомобили могут законно въехать в Беларусь только через белорусско-польский участок границы.

Днём ранее Александр Лукашенко публично заявил, что Минск ответит на логистические санкции Польши и Литвы сначала мягко, усилив контрмеры при необходимости.