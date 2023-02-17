Землетрясение в Турции возобновило дебаты о строительстве атомной станции

Первый из четырех реакторов станции планируется ввести в эксплуатацию в этом году. АЭС будет иметь мощность 4800 мегаватт электроэнергии.

Разрушительное землетрясение, разрушевшее здания в разных частях Турции и соседней Сирии, возродило давние дебаты в стране и на соседнем Кипре о строительстве крупной атомной электростанции на южном побережье Средиземного моря.

Площадка завода в Аккую, расположенная примерно в 338 километрах к западу от эпицентра землетрясения, которое произошло 6 февраля, спроектирована так, чтобы выдерживать мощные подземные толчки.

Она не получила никаких повреждений и не испытала мощного сотрясения почвы в результате землетрясения магнитудой 7,8 и последующих толчков.

Но масштабы землетрясения — самого смертоносного в современной истории Турции — усилили существующие опасения по поводу того, что объект строится на краю крупной линии разлома.

Отвечающая за проект российская государственная компания Росатом заявила, что электростанция спроектирована так, чтобы “выдерживать экстремальные внешние воздействия” от землетрясения магнитудой 9.

Вероятность землетрясения магнитудой 9 в непосредственной близости от реактора “Аккую” "примерно - раз в 10 000 лет, - сообщили в Росатоме агентству Associated Press. Именно так реализуется концепция запаса прочности.

Чиновник Министерства энергетики Турции, с которым связалось AP, сказал, что в ближайшее время не планируется проводить переоценку проекта. Однако некоторые активисты по-прежнему говорят, что первая атомная электростанция в Турции представляет угрозу.

Профессор гражданского строительства в Университете в Буффало Эндрю Уиттакер подчеркнул, что ядерные объекты построены из сильно укрепленного бетона, рассчитаны на значительные землетрясения. Они намного прочнее, чем коммерческие здания.

Тем не менее, по словам Уиттекера, было бы разумно пересмотреть расчеты сейсмической опасности в регионе для всей инфраструктуры, включая завод.

Нет причин для беспокойства, но всегда есть причина быть осторожным, - сказал он.

Тем не менее, активисты Турции возобновили свои призывы свернуть проект. Они заявили, что разрушительное землетрясение является наглядным доказательством большого риска, который представляет атомная электростанция вблизи линий сейсмических разломов.

Турецкие ядерные регуляторы выдали лицензию на строительство АЭС в Аккую в 1976 году - после восьмилетних сейсмических исследований с целью определения наиболее подходящего местоположения.

После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году реализация проета была приостановлена. Строительство первого реактора началось только в 2018 году.

По данным Росатома, исследование турецкого управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций указывает, что объект в Аккую расположен в зоне землетрясения пятой степени, которая считается самым безопасным регионом с точки зрения землетрясений.

В компании также подчеркнули, что энергоблоки с реакторами ВВЭР-1200 соответствуют постфукусимским требованиям Международного агентства по атомной энергии.

Первый из четырех реакторов станции планируется ввести в эксплуатацию в этом году. АЭС будет иметь мощность 4800 мегаватт электроэнергии, это обеспечит около 10% потребностей Турции в электроэнергии.

Если бы электростанция заработала сегодня, она могла бы в одиночку обеспечить электроэнергией город с населением около 15 миллионов человек - такой как Стамбул, - пояснили в Росатоме.

По оценкам, это обойдется в 20 миллиардов долларов. "Росатом" владеет 99,2%-ной долей в проекте, и с ним заключен контракт на строительство, техническое обслуживание, эксплуатацию и вывод станции из эксплуатации.