Звезда Дома-2 Ермакова, которой уже 38 лет, ждет первенца

38-летняя звезда телевизионного проекта "Дом-2" Надежда Ермакова беременна первенцом.

38-летняя Надежда Ермакова, известная по проекту "Дом-2", поделилась радостной новостью в своем личном аккаунте о том, что находится в ожидании первенца.

Ермакова разместила в сети несколько снимков в обтягивающем платье, подчеркивающем округлившийся живот знаменитости.

Осенью 2022 года Надежда связала себя узами брака с Даниэлем Чистовым, который на 15 лет младше звезды экрана.