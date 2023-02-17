Звезда Дома-2 Ермакова, которой уже 38 лет, ждет первенца
2023-02-17 17:36
38-летняя звезда телевизионного проекта "Дом-2" Надежда Ермакова беременна первенцом.
38-летняя Надежда Ермакова, известная по проекту "Дом-2", поделилась радостной новостью в своем личном аккаунте о том, что находится в ожидании первенца.
Ермакова разместила в сети несколько снимков в обтягивающем платье, подчеркивающем округлившийся живот знаменитости.
Осенью 2022 года Надежда связала себя узами брака с Даниэлем Чистовым, который на 15 лет младше звезды экрана.
Опубликовано: Наталья