Лукашенко: Беларусь может производить штурмовики МиГ-25 при поддержке РФ

Александр Лукашенко утверждает, что белорусские предприятия могут наладить производство боевых самолётов МиГ-25.

В пятницу вечером Александр Лукашенко провёл переговоры с Владимиром Путиным в Москве, где публично заявил, что белорусские предприятия успешно производят детали для самолётов МС21 Sushoi Superjet, ввиду чего могли бы также наладить серийный выпуск истребителей МиГ-25.

По данным Лукашенко, Россия может оказать Беларуси помощь в начале производстве МиГов. Также президент отметил, что такие самолёты хорошо зарекомендовали себя во время спецоперации в Украине.