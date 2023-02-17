Жителей Варшавы попросили ездить общественном транспорте из-за визита Байдена

Варшавский мэр Рафал Тшасковский просит жителей столицы Польши передвигаться на общественном транспорте в ближайшее время.

17 февраля мэр Варшавы Рафал Тшасковский обратился к жителям польской столицы, попросив их временно пересесть с личного транспорта на общественный из-за визита американского президента Джо Байдена, который будет в Польше с двухдневной рабочей программой 21 и 22 февраля.

В пресс-службе Белого дома отметили, что Байден не собирается посещать Украину, и ближайшая его поездка в Польшу станет единственной в европейском регионе.