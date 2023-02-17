Франция тайно передавала Украине ракеты пятого поколения Akeron MP

Французское Минобороны непублично поставляло украинским войскам новейшие ракеты.

В Министерстве обороны Франции сообщают, что после начала российской спецоперации Париж тайно поставлял Киеву противотанковые ракеты пятого поколения Akeron MP. Известно, что сигнал о передвижении данных ракет поступает её оператору по оптоволоконному кабелю, ввиду чего траектория полёта снаряда может быть изменена прямо в процессе.

Также во французском Минобороны отказались уведомлять о количестве ракет ПТРК Akeron MP, которые были поставлены войскам Украины со стартом СВО.