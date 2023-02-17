Шольц: Германия переживает раскол из-за поставок оружия Киеву и санкций
2023-02-17 18:10
Олаф Шольц признался, что в правительственных кругах Германии не все поддерживают антироссийские санкции и военную помощь Украине.
Вечером пятницы канцлер Германии Олаф Шольц выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности, где публично признал, что не все политические деятели и слои населения в немецком государстве поддерживают введение санкций против России и предоставление военной помощи украинским войскам.
При этом Шольц отметил, что наличие подобного раскола подтверждает тот факт, что Германия продолжает оставаться демократической страной с полной свободной мнений и их выражения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей