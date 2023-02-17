Головченко: Беларусь ограничит въезд грузовикам и тягачам из Польши

Грузовым автомобилям и тягачам из Польши ограничат въезд на территорию Республики Беларусь, соответствующий документ подписал премьер-министр страны Роман Головченко.

"Движение грузовиков и тягачей, зарегистрированных в Польше, для перецепки и совершения грузовых операций будет осуществляться только через польско-белорусский участок границы", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского кабинета министров.