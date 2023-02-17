Путин присвоил звание генерал-полковника командующим ЗВО и ВВО

Владимир Путин распорядился о присвоении звания генерал-полковника командующим двух российских военных округов.

Вечером 17 февраля на официальном сайте Кремля появилась информация о том, что Владимир Путин подписал президентский указ о присвоении звания генерал-полковника Евгению Никифорову, который является командующим Западным военным округом России. Аналогичное звание Путин присвоил Рустаму Мурадову, который командует Восточным военным округом.

Примечательно, что Никифоров возглавил ЗВО лишь сегодня. Также Владимир Путин назначил генерала Андрея Мордвичева командующим Центральным военным округом вместо Александра Лапина, а Сергей Кузовлев возглавил ЮВО.