Лондонский суд вынес приговор по делу британца, который передавал российским спецслужбам секретные данные.

Пресс-служба суда Лондона уведомляет, что 58-летний экс-охранник посольства Британии в Берлине приговорён к тринадцати годам лишения свободы за то, что пересылал российским спецагентам фрагменты переписок британских высокопоставленных чиновников. На суде мужчина признался, что участвовал в шпионских операциях после того, как выпивал 7 пинт пива, что эквивалентно 4 литрам.

По словам осужденного, его мотивы связаны с ненавистью к Великобритании, хронической депрессией и недовольством своим служебным положением.