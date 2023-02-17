Британец работал на спецслужбы РФ после употребления 4 литров пива
Лондонский суд вынес приговор по делу британца, который передавал российским спецслужбам секретные данные.
Пресс-служба суда Лондона уведомляет, что 58-летний экс-охранник посольства Британии в Берлине приговорён к тринадцати годам лишения свободы за то, что пересылал российским спецагентам фрагменты переписок британских высокопоставленных чиновников. На суде мужчина признался, что участвовал в шпионских операциях после того, как выпивал 7 пинт пива, что эквивалентно 4 литрам.
По словам осужденного, его мотивы связаны с ненавистью к Великобритании, хронической депрессией и недовольством своим служебным положением.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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