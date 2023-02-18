Польша официально объявила о готовности передать истребители Украине
2023-02-18 00:29
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о готовности его страны передать Украине самолеты-истребители.
При этом он отметил, что Варшава не сможет поставлять Киеву самолеты F-16, поскольку у нее мало такой техники.
Однако Польша готова передавать украинским военным другие самолеты – истребители МиГ-29, которые также состоят на ее вооружении.
Моравецкий подчеркнул, что польская сторона согласна на передачу истребителей в коалиции с государствами НАТО.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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