Польша официально объявила о готовности передать истребители Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о готовности его страны передать Украине самолеты-истребители.

При этом он отметил, что Варшава не сможет поставлять Киеву самолеты F-16, поскольку у нее мало такой техники.

Однако Польша готова передавать украинским военным другие самолеты – истребители МиГ-29, которые также состоят на ее вооружении.

Моравецкий подчеркнул, что польская сторона согласна на передачу истребителей в коалиции с государствами НАТО.