США отказываются передавать Украине истребители, но призывают к этому другие страны

Соединенные Штаты положительно отнеслись бы к решению своих союзников передать истребители Украине.

Такое заявление сделал координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям администрации США Джон Кирби.

Он подчеркнул, что американские власти никогда не диктовали своим партнерам условия оказания помощи Украине, и не будут делать этого сейчас.

Ранее СМИ сообщали, что в ближайшее время США готовятся объявить о новом пакете помощи Украине, но истребителей в нем не будет.