Небензя: Россия больше не верит обещаниям Запада

Постпред России при ООН Василий Небезя заявил, что у российской стороны больше нет доверия к странам Запада.

Он сказал, что больше Россия не может верить каким-либо обещаниям западных государств.

Небензя пояснил, что это касается и нерасширения НАТО на Восток, и нежелания вмешиваться во внутренние дела, и стремления к добрососедским отношениям.

Он также подчеркнул, что за последнее время Запад достаточно ярко проявил спрятанную ранее русофобию.