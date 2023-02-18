19FortyFive: огромный госдолг США может привести к кошмару на финансовых рынках
2023-02-18 01:24
Издание 19FortyFive опубликовало статью Десмона Лахмана, который считает, что из-за огромного госдолга США грозит кошмарный сценарий.
Он отмечает, что в такой ситуации дефолт США становится все более реальным, поскольку американские политики не могут договориться о новом лимите.
Лахман пишет, что из-за проблем с кредитоспособностью крупнейшего должника на финансовых рынках начнется ад.
Ранее бюджетное управление Конгресса США сообщило, что если лимит госдолга не будет повышен, США ждет дефолт в июле-сентябре этого года.
Опубликовано: Светлана Репина