19FortyFive: огромный госдолг США может привести к кошмару на финансовых рынках

Издание 19FortyFive опубликовало статью Десмона Лахмана, который считает, что из-за огромного госдолга США грозит кошмарный сценарий.

Он отмечает, что в такой ситуации дефолт США становится все более реальным, поскольку американские политики не могут договориться о новом лимите.

Лахман пишет, что из-за проблем с кредитоспособностью крупнейшего должника на финансовых рынках начнется ад.

Ранее бюджетное управление Конгресса США сообщило, что если лимит госдолга не будет повышен, США ждет дефолт в июле-сентябре этого года.