Бывший пентхаус Леди Гаги в Нью-Йорке можно арендовать за 35 000 долларов в месяц

Роскошная квартира была показана в документальном фильме певицы 2017 года "Гага: пять футов два дюйма".

Двухэтажное здание площадью 1 985 кв. футов с потрясающим видом на Центральный парк и окрестности Мидтауна официально доступно для аренды за 35 000 долларов в месяц.

На первом этаже пентхауса есть два отдельных балкона, а на втором этаже есть две обширные террасы с потрясающим ландшафтным дизайном, которые установила Гага, когда жила там.

Двухуровневый дом с двумя спальнями и двумя ванными комнатами, который также был показан в документальном фильме певицы 2017 года "Гага: пять футов два дюйма", сдается в аренду Мерав Шалхон из Essential New York Real Estate.

Мерав Шалхон:

Центральный парк виден из каждой комнаты квартиры, и вы можете видеть весь парк из конца в конец. Виды захватывают дух, и их нужно увидеть лично, чтобы по-настоящему оценить. Фотографий недостаточно, чтобы запечатлеть красоту

Проходя через вестибюль пентхауса, жильцы сразу попадают в просторную гостиную с дровяным камином и огромными окнами.

Столовая имеет прямой выход на один из балконов и ведет прямо в гостиную.

Гранитные столешницы и отделка из белого кирпича украшают стены кухни шеф-повара.

Вверх по лестнице находится главная спальня, в которой есть еще один дровяной камин и панорамный вид на парк.

К главной спальне примыкает отделанная белым мрамором ванная комната с гидромассажной ванной и прямым выходом в гардеробную.

Основная спальня также включает в себя выход на обе террасы и отдельную "собачью зону" с декоративным пожарным гидрантом, который Гага установила для своих собак.