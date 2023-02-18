Раввин Джошуа Франклин написал проповедь из 1000 слов для своей общины, используя ChatGPT

Раввин Джошуа Франклин сказал ChatGPT написать ему проповедь из 1000 слов о близости и уязвимости. Франклин сказал своей пастве, что он "смертельно напуган", когда после его проповеди раздались аплодисменты.

Раввин в Нью-Йорке написал проповедь из 1000 слов, используя ChatGPT, и сказал, что ИИ может быть умным, но он недостаточно чуткий, чтобы лишить проповедников работы.

Франклин сказал Associated Press, что проповедь ChatGPT была основана на части Торы о близости и уязвимости.

Священник сказал AP, что его прихожане предположили, будто проповедь была написана действительно "мудрыми, умными, вдумчивыми людьми".

Но он добавил, что, хотя ChatGPT может быть разумным, он не может быть сострадательным и не может любить — и, следовательно, не может создавать "вещи, которые объединяют нас".

Франклин также сказал AP, что, по его мнению, раввины "абсолютно не устарели".

Часто духовность и духовные переживания, которые мы испытываем в жизни, являются тем, что мы назвали бы невыразимым, необъяснимым словами. И поэтому, независимо от того, насколько хорошо ChatGPT может описывать, использовать язык и описывать переживания, он не может по-настоящему понять духовность. Это главное ограничение.

С момента его выхода в ноябре ChatGPT использовался, среди прочего, для написания детской книги и черновиков эссе. Люди используют его, чтобы писать все, от электронных писем об увольнении до профилей знакомств.Это также стало инструментом повышения производительности на работе.