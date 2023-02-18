Атор хитов Филиппа Киркорова и Игоря Николаева прозябает в страшной нищете

У Светланы Белявской с детства нет руки, но талантом Бог ее не обидел. Однако Москву покорить у нее получилось.

Светлана Белявская написала 143 песни, многие из которых стали хитами. Она сотрудничала с Филиппом Киркоровым, Николаем Басковым и другими.

Поэтесса писала песни для Ларисы Долиной, Михаила Шуфутинского. Но больше всего работала с Игорем Николаевым, для которого создала «Королевство кривых зеркал», «Фантастику», «Бубенцы», «Разбитую чашку любви», сообщает СтарХит.

Но сейчас автор хитов бедствует. Белявская ютится в комнате коммуналки в Перми. Женщина живет на пенсию по инвалидности, которая составляет около шести тысяч.

Я не работаю. Какие могут быть деньги? Никто не виноват, что я родилась без руки, на то была воля Божья, — поделилась поэтесса.

Светлана инвалид, она родилась без правой руки. Гонорарные отчисления чисто символические: по словам Светланы, она получает от 500 рублей до тысячи в месяц.

Ранее лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин просил чиновников Перми помочь Белявской с жильем.

Знаю Светлану как ранимого и творческого человека. Такие люди часто страдают от несправедливости. Пермские власти просто обязаны ее поддержать. Не в каждом городе живут поэты, которых знает вся страна! — говорил Виктор.

В 2008-м Белявская продала жилплощадь в Перми и отправилась покорять Москву. Но новая жизнь у нее не заладилось: Светлане пришлось вернуть на малую родину ни с чем.