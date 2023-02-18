«Фиг вам»: Нагиев категорически отказался вести церемонию премии Муз-ТВ

Ранее он заявлял, что берет творческий отпуск. Актер ушел с проекта «Голос», живет за городом, но играет в театре.

Дмитрий Нагиев отказался от ведения премии Муз-ТВ. Он поблагодарил организаторов и пообещал однажды выйти на сцену, чтобы вручить награды лауреатам, сообщает КП.

Благодарю за предложение провести в нынешнем году церемонию награждения. Но в этот раз - нет. Придет время, мы наградим лучших музыкантов. А пока, как говорил мой дед, - шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках, - заявил Дмитрий Нагиев.

Ранее актер сообщал, что берет творческий отпуск. По этой же причине он покинул шоу "Голос". Не так давно актер заявил:

Вернусь, когда будут благоприятные времена для легкого, шутливого ведения развлекательных программ.

Дмитрий сейчас живет в загородном доме в Подмосковье, он продолжает работать. Звезда играет в спектакле "Кыся", ездит на гастроли.