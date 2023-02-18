Два мощных взрыва прогремели в Хмельницком на западе Украины

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий заявил, что в Хмельницком прогремели два мощных взрыва, в небе над городом поднимается столб чёрного дыма.

В субботу до полудня, 18 февраля 2023 года, глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что в городе Хмельницкий прогремели два мощных взрыва.

На данный момент достоверно не известно, какой именно объект в Хмельницком, где, согласно данным официального ресурса оповещения населения, с 9:34 до 10:38 звучала сирена воздушной тревоги, был поражён.