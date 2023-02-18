Третий человек был излечен от ВИЧ с помощью нового метода лечения - трансплантации стволовых клеток пуповины

Женщина стала третьим человеком, излечившимся от ВИЧ после того, как исследователи использовали новый метод стволовых клеток.

По данным New York Times, у пациентки, женщины смешанной расы, в настоящее время ремиссия после того, как в 2013 году у нее был диагностирован вирус.

Предыдущие пациенты — двое мужчин по имени Тимоти Рэй Браун и Адам Кастильехо — были излечены от ВИЧ с помощью трансплантации костного мозга или взрослых стволовых клеток.

Согласно Times, у женщины была диагностирована лейкемия, а также ВИЧ, и ей дали пуповинную кровь для лечения ее рака.

Согласно Times, пуповинная кровь была получена от частично подобранного донора, и женщине также дали кровь от родственника, чтобы ее организм имел "временную иммунную защиту" во время процесса трансплантации.

В то время как мужчины, которые были первыми двумя пациентами, излечившимися от ВИЧ, получили трансплантацию костного мозга для лечения вируса, случай женщины знаменует собой новый метод в борьбе с ВИЧ.

Женщина, которая была излечена с помощью стволовых клеток, покинула больницу 17 дней спустя, и у нее не развилась болезнь "трансплантат против хозяина", от которой Браун и Кастильехо страдали после пересадки костного мозга, сообщает Times .

По данным CNN, женщина получила трансплантацию в 2017 году и прекратила принимать лекарства от ВИЧ три года спустя.

Через четырнадцать месяцев после прекращения антиретровирусной терапии у нее "не было обнаруживаемого вируса", согласно CNN.

Несмотря на успех дела женщины, исследователи предупреждают, что лечение, используемое для излечения ее от ВИЧ, пока не является широко применимым методом.