Умерла директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева

Об этом эмоционально сообщила Диана Арбенина. С легендарным коллективом Пальцева проработала свыше двух десятков лет.

Диана Арбенина в соцсетях сообщила трагическую новость об уходе директора группы "Ночные снайперы".

Ушла Лариса Пальцева. У нас пока нету слов. Без нее, ее невероятной веры в коллектив, не было бы «снайперов». Лорка! Я очень тебя люблю, я сделаю все, чтобы не грустить, продолжать делать то, во что мы верили... Любовь не умирает. Ты же знаешь, — написала Арбенина.

Лариса Пальцева родилась в 1972-м году в Ташкенте. В группу «Ночные снайперы» она пришла в 2001-м году. Пальцева также работала с пресс-службой Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова.

Рок-группа "Ночные снайперы" создана в 1993 году. Диана Арбенина - солистка и автор большинства хитов.