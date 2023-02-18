Уоллес: Украина получит современные истребители после окончания СВО

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Украина сможет получить современные истребителя лишь после окончания российской спецоперации по защите Донбасса.

18 февраля немецкий журнал Der Spiegel сообщил о том, что глава Министерства обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес назвал сроки поставки современных военных самолётов на Украину.

Уоллес утверждает, что киевский режим сможет получить современные истребители, такие как Eurofighter Typhoon, только после окончания специальной военной операции России на Украине.