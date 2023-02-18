Житейские мудрости «великой и ужасной» Фаины Раневской

Про женские хитрости актриса высказывалась с присущей ей прямолинейностью: Если женщина говорит мужчине, что он самый умный, значит, она понимает, что второго такого дурака она не найдет.

Она любила давать совет «слабому полу». Например такие: «Милочка, если хотите похудеть – ешьте голой и перед зеркалом!».

«Все приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведет к ожирению».

Естественно, не обходилось и без вдумчивого анализа собственной жизни.

Она говорила:

«У меня хватило ума глупо прожить жизнь».

«Как старая пальма на вокзале – никому не нужна, а выбросить жалко».

«Поклонников миллион, а в аптеку сходить некому».

«Жизнь проходит и не кланяется, как сердитая соседка».

«Здоровье – это когда у вас каждый день болит в другом месте».

Раневская терпеть не могла фальши не только на сцене, но и в жизни. Когда тимуровское движение превратилось в показуху, к ней, уже пожилой женщине, как-то пожаловал отряд тимуровцев. Пионеры бодро отрапортовали, что собираются взять над ней шефство. Но корчить из себя умиленную старушку актриса была не намерена.

По-королевски широко поведя рукой, она сказала своим фирменным, хорошо поставленным голосом: «Пионэры, возьметесь за руки и идите в ж...пу»!

«Меньше пафоса, господа», – призывала актриса. И неоднократно иллюстрировала этот тезис личным примером.

Как-то раз она курила в своей грим-уборной совершенно голая, и в этот момент к ней без стука вошел директор-распорядитель театра имени Моссовета Валентин Школьников. «Вас не шокирует, что я курю?» – спросила ошарашенного посетителя актриса.

К себе самой Раневская относилась примерно в том же духе. На вопрос: «Вы заболели, Фаина Георгиевна?» – отвечала: «Нет, я просто так выгляжу».

Авторитетная Британская энциклопедия включила Фаину Раневскую в десятку самых выдающихся актеров всего XX столетия!

Возможно, эту великолепную актрису сложно заподозрить в чрезмерном человеколюбии, но это не помешало ей дожить до 87 лет. Причем так, как ей хотелось – «чтобы тебя запомнили даже сволочи!».