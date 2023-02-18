Ушла из жизни бывшая жена легендарного Владимира Высоцкого

Вторая супруга поэта и артиста Людмила Абрамова подарила мужу двоих сыновей: Аркадия и Никиту.

Печальную новость в соцсетях сообщил актер Вениамин Смехов. Как уточняет СтарХит, сценарист и артистка ушла на 84-м году жизни. Причины и обстоятельства смерти не сообщаются.

Красавица ВГИКа и друг-жена Володи Высоцкого, мама Аркаши и Никиты, „толковый словарь“ поэта. Как никто другой на свете, Люся отзывалась на каждый стих Володи… Вечная ей благодарная и светлая память — написал Смехов.

Высоцкий и Абрамова познакомились во время съемок фильма «713-й просит посадку» в 1961-м году. Людмила тогда была студенткой ВГИКа, ей предстояло сыграть Эву Пристли, а молодому Владимиру Семеновичу — американского морского пехотинца.

Пара жила гражданским браком несколько лет, так как Высоцкий долго не мог оформить развод с первой женой Изой. Расписались они только в 1965 году. К этому времени Людмила родила двоих сыновей - Аркадия и Никиту.

К слову, ради семьи Абрамова пожертвовала карьерой актрисы. Но, несмотря на все усилия Людмилы, брак в 1970-м развалился. Абрамова не стала медийной фигурой и долго оставалась вне поля зрения журналистов.