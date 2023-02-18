«Натур и морды»: будущая звезда Раневская сбежала из родительского дома

Девочкой она страдала от того, что не так красива, как ровесницы. Она получила неплохое семейное образование: музыка, иностранные языки, литература, живопись.

Она пела и играла на фортепиано, писала пейзажи и натюрморты, которые сама называла «натур и морды».

Отец мечтал выдать ее замуж за состоятельного фабриканта и надеялся, что острый язык она со временем сумеет попридержать, и тогда из нее получится благопристойная еврейская жена, которая будет рожать детей одного за другим.

«Семья заменяет все. Поэтому, прежде чем ее завести, стоит подумать, что тебе важнее: все или семья», – говорила впоследствии актриса.

Подросшая Фанни заявила родителям, что хочет стать актрисой, и решение это – окончательное.

Мечта о театре появилась у девочки после того, как в 13 лет она посмотрела постановку «Вишневого сада» на сцене таганрогского театра.

Именно в память о том спектакле актриса и взяла себе позже звучный псевдоним Раневская. Решимость стать актрисой (и непременно великой!) еще больше окрепла после просмотра американского немого фильма «Ромео и Джульетта».

Раневская: «Проклятый девятнадцатый век, проклятое воспитание: не могу стоять, когда мужчины сидят!»

17-летняя Фанни экстерном сдала экзамены в гимназии и поступила на актерские курсы. А вскоре девушка заявила родителям, что поедет в Москву, чтобы учиться в театральной школе. Отец сперва попытался вразумить и уговорить дочь, но потом устал от ее упрямства и просто заявил, что на эту затею она не получит ни гроша.

Однако останавливаться будущая звезда сцены не собиралась и сбежала в Москву практически без денег.

Просто выждала, пока семейные страсти улягутся, и уехала, не попрощавшись ни с кем, кроме мамы. Та потихоньку от отца дала упрямой дочке небольшую сумму на первое время, да и потом поддерживала ее переводами.

На эти деньги Фаина сняла в Москве крохотную комнатку и больше в родительский дом не вернулась.

Впрочем, откуда ей было знать, что всего через пять лет грянет революция, а вслед за этим ее семья будет вынуждена эмигрировать из Таганрога.

Они переправятся на собственном пароходе через Румынию и Турцию за границу и осядут в Праге. Родителей Фаина Раневская больше так и не увидела.