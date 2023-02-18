Психолог Дэвид Хардисти из Канады объясняет наши предпочтения плохим новостям

Представим ситуацию: вас поставили перед фактом выбора двух новостей, одна из которых плохая, а другая – хорошая. Какую из них вы захотите услышать для начала.

Может показаться, что нечто приятное хочется приблизить, оставив удручающие сведения на потом. Или же всё-таки природа эмоций куда сложнее?

Дэвид Хардисти, соавтор научного исследования, вместе со своей командой обнаружил, насколько готовность пережить негативные эмоции зависит от характера ожидаемого переживания. Хардисти поясняет, что стремление получить позитивный эмоциональный опыт перебарывает желание отложить ознакомление с неприятными событиями.

Вспоминая, например, о долгожданном отдыхе или отпуске, человек станет испытывать радостные чувства вкупе с нетерпением – этакое смешение эмоций.

В случае же потери или попадании впросак человеком испытываются однозначно неприятные впечатления. По этой причине большинство людей изберут сразу же разобраться с отрицательными чувствами, чтобы не откладывать неизбежное.

В качестве эксперимента, исследователи опубликовали две информационные заметки, касающиеся пенсии. В одной из них предлагалось узнать о пенсионных надбавках, а в другой задавался следующий вопрос:

«Бес­по­ко­и­тесь о пред­сто­я­щей пен­сии?»

Сравнивая количество просмотров, последняя заметка интересовала пользователей на 43% больше, нежели первая.