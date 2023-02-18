В Беларуси названы ВУЗы для поступления без вступительных испытаний

Миноборазования Беларуси обнародовало список ВУЗов для поступления абитуриентов без вступительных испытаний.

Министерство образования Республики Беларусь опубликовало постановление от 3 февраля 2023 года №40 «Об определении перечня учреждений высшего образования для зачисления без вступительных испытаний», согласно которому абитуриентов без вступительных испытаний зачислят в:

Белорусский государственный университет;

межгосударственное образовательное учреждение высшего образования «Белорусско-Российский университет»;

учреждение образования «Полесский государственный университет».

Отмечается, что поступить в вышеуказанные учреждения высшего образования могут лица, освоившие в рамках организации профильного обучения содержание образовательной программы среднего образования с изучением отдельных учебных предметов, модулей на повышенном уровне в этих учреждениях образования, а также в государственном учреждении образования «Лицей Белорусского государственного университета».