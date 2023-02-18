Американский подполковник Дэвис: Запад ошибочно считает победу Украины неизбежной

Подполковник армии США Дэниэл Дэвис в своей статье для издания 19Fortyfive пишет, что ситуация на Украине опаснее, чем считают на Западе.

Он отмечает, что считать победу Украины неизбежной – это ошибка, поскольку события развиваются не в пользу Киева.

Дэвис считает, что западные страны напрасно недооценивают Россию, а их уверенность в успехе украинской армии безосновательна.

По его мнению, утверждения американского генерала Милли о том, что Россия уже проиграла, далеки от истины.