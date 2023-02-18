Загадка землетрясения: чем баллы отличаются от магнитуды

Очень многие путают шкалу Рихтера и баллы. Иногда в СМИ можно увидеть такое: «Произошло землетрясение 5,6 баллов по шкале Рихтера», это не не внрно.

«шкала Рихтера» и «баллы» это две разные шкалы, разные понятия, разные величины, которые определяют разные характеристики землетрясения.

Что обозначают баллы землетрясения:

Баллы – это то, что показывает ущерб, нанесенный местности после того как прошло землетрясение. В России и Беларуси привыкли к 12-бальной сейсмический шкале Медведева-Шпонхойера-Карника:

1 балл – человеком такие колебания вообще не ощущаются. Их может зафиксировать только сейсмический прибор.

– человеком такие колебания вообще не ощущаются. Их может зафиксировать только сейсмический прибор. 2 балла – такое землетрясение можно ощутить в виде несильной вибрации, если вы лежите или сидите на стуле на 5 и выше этаже.

– такое землетрясение можно ощутить в виде несильной вибрации, если вы лежите или сидите на стуле на 5 и выше этаже. 3 балла – толчки или вибрацию ощущают только на верхних этажах многоэтажных зданий, даже если вы это время идете.

– толчки или вибрацию ощущают только на верхних этажах многоэтажных зданий, даже если вы это время идете. 4 балла – колебания почувствуют на всех этажах, на верхних будет звенеть посуда, стекла и раскачиваться подвешенная люстра.

– колебания почувствуют на всех этажах, на верхних будет звенеть посуда, стекла и раскачиваться подвешенная люстра. 5 баллов – это уже более сильное землетрясение. От толчков интенсивностью в 5 баллов может проснуться человек. Вся посуда звенит, открываются дверцы шкафов, качаются люстры. На улице качаются ветки деревьев, особенно молодых и раскидистых. Возможны трещины на штукатурке стен.

– это уже более сильное землетрясение. От толчков интенсивностью в 5 баллов может проснуться человек. Вся посуда звенит, открываются дверцы шкафов, качаются люстры. На улице качаются ветки деревьев, особенно молодых и раскидистых. Возможны трещины на штукатурке стен. 6 баллов — такое землетрясения чувствуют все люди (на земле, в многоэтажках). Картины срываются со стен. Трескаются стены в глинобитных зданиях и отваливаются куски штукатурки. Посуда со шкафа и вещи на полках могут упасть на пол, а люстры сильно качаются. Возможно разрушение саманных построек. У людей возникает паника.

— такое землетрясения чувствуют все люди (на земле, в многоэтажках). Картины срываются со стен. Трескаются стены в глинобитных зданиях и отваливаются куски штукатурки. Посуда со шкафа и вещи на полках могут упасть на пол, а люстры сильно качаются. Возможно разрушение саманных построек. У людей возникает паника. 7 баллов – это уже сильное землетрясение. Трещины появляются даже на кирпичных зданиях. Даже кирпичные и панельные здания частично обрушиваются. У людей возникает сильная паника. Трудно стоять на ногах.

– это уже сильное землетрясение. Трещины появляются даже на кирпичных зданиях. Даже кирпичные и панельные здания частично обрушиваются. У людей возникает сильная паника. Трудно стоять на ногах. 8 баллов – такие землетрясения считаются разрушительными. Если здание не разрушилось, то появляются сильные крупные трещины на стенах, балконы, дымовые трубы и карнизы рушатся. Земля трескается, особенно на крутых склонах и на почве. В горных районах возможны оползни.

– такие землетрясения считаются разрушительными. Если здание не разрушилось, то появляются сильные крупные трещины на стенах, балконы, дымовые трубы и карнизы рушатся. Земля трескается, особенно на крутых склонах и на почве. В горных районах возможны оползни. 9 баллов – все здания частично обрушены (стены, перекрытия, балконы, трубы, карнизы). Разрушены подземные строения, а также памятники и колонны.

– все здания частично обрушены (стены, перекрытия, балконы, трубы, карнизы). Разрушены подземные строения, а также памятники и колонны. 10 баллов – это очень сильное землетрясение и практически все здания (какие полностью, какие частично) обрушены. Земля трескается, а трещины могут достигать до 1 метра в ширину. Происходит деформация ж/д путей и подземных трубопроводов.

– это очень сильное землетрясение и практически все здания (какие полностью, какие частично) обрушены. Земля трескается, а трещины могут достигать до 1 метра в ширину. Происходит деформация ж/д путей и подземных трубопроводов. 11 баллов – это катастрофическое полномасштабное землетрясение. Разрешаются все постройки и конструкции. Происходят обвалы в горах. Трещины на поверхности земли. Разрушаются мосты и подземные трубопроводы.

– это катастрофическое полномасштабное землетрясение. Разрешаются все постройки и конструкции. Происходят обвалы в горах. Трещины на поверхности земли. Разрушаются мосты и подземные трубопроводы. 12 баллов – рельеф местности меняется так, что его невозможно узнать. Города стерты с лица земли. Горы трескаются и происходят обвалы и оползни. 12-баллльное землетрясение меняет местность до неузнаваемости.

Это была 12-балльная сейсмическая шкала. Американская и европейская шкалы отличаются от российской совсем немного, в мелочах.

Что обозначает магнитуда землетрясения:

Магнитуда – это энергия, сила, мощность ударов, которые фиксируются во время землетрясения специальными приборами «сейсмографами».

Шкала Рихтера показывает:

Магнитуда 1-2 – это слабые толчки, не ощутимые людьми, равняется 1 баллу.

– это слабые толчки, не ощутимые людьми, равняется 1 баллу. Магнитуда 2,5-3,5 – такие толчки можно ощутить только в эпицентре землетрясения, соответствует 2-3 баллам.

– такие толчки можно ощутить только в эпицентре землетрясения, соответствует 2-3 баллам. Магнитуда 4,0-4,5 – толчки ощутимые, соответствуют 2-4 баллам.

– толчки ощутимые, соответствуют 2-4 баллам. Магнитуда 4,5-4,8 – толчки, при которых происходят разрушения, описанные при 4 и 5 баллах.

– толчки, при которых происходят разрушения, описанные при 4 и 5 баллах. Магнитуда 5,0-6,0 – умеренные разрушения, которые описаны при 3-5 баллах.

– умеренные разрушения, которые описаны при 3-5 баллах. Магнитуда 6,2-7,9 – разрушения описаны при 7-10 баллах.

– разрушения описаны при 7-10 баллах. Магнитуда 8,0-9,5 – мощность ударов большая, соответствуют 9-12 баллам.

– мощность ударов большая, соответствуют 9-12 баллам. Магнитуда больше 9,5 – на земле такие землетрясения люди не фиксировали, возможно они были до появления шкалы Рихтера и возможности измерить энергию удара.

Фишка предложенной Рихтером логарифмической шкалы в том, что "потолка" нету.

Увеличение магнитуды на каждую единицу означает увеличение энергии землетрясения примерно в 32 раза, и сколько единиц получится по факту, столько и будет.