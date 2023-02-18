В Беларуси трём ВУЗам разрешили принимать абитуриентов без экзаменов

Ещё три белорусских университета могут принимать поступающих без вступительных экзаменов по решению Минобразования.

18 февраля стало известно, что согласно новому указу Министерства образования Республики Беларусь, Белорусско-Российский университет, Белорусский государственный университет и Полесский государственный университет могут принимать абитуриентов на обучение без вступительных экзаменов.

Для поступления в данные ВУЗы без экзаменов необходимо пройти программу среднего образования с изучением конкретных школьных предметов, а также изучить необходимые для поступления модули на продвинутом уровне. Кроме того, данные условия можно выполнить при обучении в лицее БГУ.