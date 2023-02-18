Кирби: Байден обратится к Путину во время своего визита в Польшу

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден планирует обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину во время своего визита в Польшу.

18 февраля Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден во время своего визита в Республику Польша, во вторник, 21 февраля текущего 2023 года, планирует выступить в Варшаве с речью о том, как Вашингтон сплотил мир, чтобы поддержать киевский режим.

Кирби отметил, что в ходе данного выступления Байден намерен обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, а также к российскому народу.