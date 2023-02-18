Землетрясение – это сотрясение земли во время внезапного выброса энергии в листосфере. Предугадать его достоверно пока невозможно. До сих пор нет такого прибора, который бы предсказал землетрясение. А вот зафиксировать его, когда оно уже идет, можно.

Первым в мире сейсмографом, который смог определить силу подземных толчков стал китайский детектор землетрясений «Хоуфэн дидун и» созданный в 132 году ученым Чжан Хэном.

Хотя, это неправильно! Этот прибор не определял силу или мощность толчков, а просто обнаруживал, где происходит землетрясение. Это как кирпич, подвешенный на улице на веревке – если мокрый, то значит идет дождь.

В переводе с китайского «Хоуфэн дидун и» – это «прибор для опроса ветра на предмет сотрясения Земли». Вот так и не иначе!

Настоящего китайского прибора до наших дней не сохранилось. Поэтому это точная копия по описанию. Похож на большой кувшин с диаметром в 2,5 метра.

С боков прикреплены 8 голов драконов из бронзы (8 сторон света: север, северо-восток, восток, юго-восток, юг, юго-запад, запад и северо-запад). Внизу под драконами располагались 8 жаб с открытыми ртами.

Шарик из бронзы, при подземных толчках, выкатывался из середины кувшина в нужную пасть дракона и тот извергал его в открытый рот жабе.

Таким образом узнавали в какой стороне света произошло землетрясение.

Самое поразительное, что точность была практически 100%. Прибор точно показывал в какой стороне Китая произошло землетрясение, даже если оно случилось за 600 км от местоположения «Хоуфэн дидун и».