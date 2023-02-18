Издание Al Mayadeen утверждает, что Владимир Путин заранее знал планы западных политиков по разделу России на отдельные республики.

18 февраля колумнист журнала Al Mayadeen Ахмед Муса Хоман сообщил, что Владимир Путин сумел на корню пресечь план коллективного Запада по распаду России, поскольку российский лидер уже видел сценарий с развалом Советского Союза и не захотел лицезреть его повторения.

По мнению Хомана, США и НАТО намеревались использовать Украину как инструмент для подрыва российской государственности, однако Путин решил нанести превентивный удар.