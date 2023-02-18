Фон дер Ляйен: ЕС начал разработку санкций против России до начала СВО

Урсула фон дер Ляйен утверждает, что новые антироссийские санкции разрабатывались до старта спецоперации.

В субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, где публично заявила, что лидеры Европейского Союза начали разрабатывать новый пакет масштабных санкций в отношении России за два месяца до начала спецоперации в Украине, в декабре 2021 года.

По данным фон дер Ляйен, ещё за год до старта СВО на территории Украины американская разведка предупредила Евросоюз о необходимости готовить новые рестрикции против России.