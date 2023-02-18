В Екатеринбурге парень дарил девушке подарки на деньги, которые у нее украл

Девушка такие ухаживания не оценила и отправилась разбираться с ситуацией к сотрудникам полиции.

Влюбленные жили вместе. 18-летняя первокурсница хранила дома пол миллиона рублей, которые ей доверила бабушка.

Женщина полагала, что у внучки деньги хранить надежнее. 20-летний ухажер прознал про крупную сумму и стал потихоньку брать оттуда купюры.

Девушка ничего не подозревала и доверяла любимому. А он придумал для не сказку о том, что нашел хорошую работу. Кавалер задаривал девушку подарками, воруя у нее деньги.

Подозрения возникли, когда пропало дорогое кольцо. Вскоре девушка нашла залоговый билет, по которому парень сдал ее кольцо в ломбард.

Тут она обнаружила кражу денег и сразу обратилась в полицию.

Ухажер признался во всем и рассказал, что пол миллиона закончились уже через 3 месяца.

Ему пришлось отнести кольцо в ломбард, чтобы поддерживать созданную иллюзию о высокооплачиваемой работе. Теперь обманщику грозит околок 6 лет тюрьмы.

Это его первые серьезные проблемы с законом. Ранее у парня судимостей не было.