Коновалов: Россия ещё не задействовала основные силы в зоне спецоперации

Политолог и военный аналитик Иван Коновалов утверждает, что российские военные могут интенсифицировать ведение СВО на Украине.

По мнению Ивана Коновалова, в настоящий момент мобилизованные военнослужащие проходят дополнительную воинскую подготовку, позднее сумев стать частью подразделений, которые уже побывали в условиях реального боя с украинской армией. Коновалов уверен, что мобилизованные бойцы смогут набраться опыта, став реальной боевой силой.

При этом Коновалов выразил уверенность, что когда попавшие под частичную мобилизацию граждане начнут участвовать в СВО, то характер операции изменится.