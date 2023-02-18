Генпрокуратура Украины готовит сут над сбитым лётчиком из России

Украинская Прокуратура занята подготовкой судебного процесса над российским лётчиком.

18 февраля Генеральная Прокуратура Украины опубликовала пресс-релиз, в котором сообщается, что ведомство намеревается организовать суд над лётчиком из России, чей самолёт сбили в ходе спецоперации в 2022 году. В украинской Прокуратуре утверждают, что российский лётчик якобы убил жителя Чернигова.

Также в ведомстве отметили, что после того, как самолёт россиянина был подбит, он успешно катапультировался, позднее якобы совершив убийство гражданского лица посредством выстрела из пистолета.