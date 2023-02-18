Украинская армия применила боеприпас с отравляющими вещества под Угледаром

Под Угледаром и Великой Новоселовкой ВСУ применили отравляющие вещества, которые сбросили с помощью беспилотников.

Украинская армия применила боеприпас с неустановленными отравляющими вещества, сообщает РИА Новости со ссылкой на российских военных.

Инцидент произошел утром 16 февраля. Российские военные рассказывают, что сначала появились два ударных украинских беспилотника. Один коптер удалось сразу сбить. Другой успел сбросить боеприпас с отравляющим веществом, рассказали собеседники агентства.

Два бойца, которые оказались в зоне поражения получили ожоги легких. Наблюдали признаки химического отравления, рвота и раздражение слизистой желудки, уточнили российские военные.

РИА Новости сообщает, что осколки сбитого боеприпаса направлены на экспертизу.