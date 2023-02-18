Кисида: ракета КНДР упала внутри экономической зоны Японии
2023-02-18 14:05
Фумио Кисида утверждает, что северокорейская ракета упала в японской исключительной экономической зоне.
Журналисты газеты NHK со ссылкой на премьер-министра Японии Фумио Кисиду утверждают, что выпущенная войсками Северной Кореи межконтинентальная баллистическая ракета с высокой долей вероятности приземлилась внутри исключительной экономической зоны японского государства.
Позднее Министерство обороны Японии заявило протест правительству КНДР за пуск ракеты, которая пролетела порядка 900 километров, находясь в полёте более часа.
Опубликовано: Ткачёв Андрей