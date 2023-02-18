Ван И: Китай представит документ по урегулированию конфликта в Украине

Глава МИД Китая Ван И утверждает, что правительство его страны занято подготовкой документа по урегулированию украинского кризиса.

Министр иностранных дел КНР Ван И публично заявил, что к концу февраля правительство Китая представит собственноручно подготовленный документ, в котором будет изложена официальная позиция Пекина относительно политических путей мирного урегулирования военного конфликта в Украине.

Днём ранее в МИД Италии сообщили, что глава КПК Китая Си Цзиньпин намеревается выступить с "мирной речью" в годовщину российской спецоперации 24 февраля.