Ситуация, когда папа работает, мама красивая, должна устраивать обоих

Должна устраивать обоих партнеров и оговаривается это на берегу. В первую очередь в семье должно быть уважение и взаимопомощь.

Рождение и воспитание детей одна из базовых функций женщины, детей мы рожаем не только мужу, но и себе, поэтому не вижу повода для нимба.

В первую очередь в семье должно быть уважение и взаимопомощь.

Например, даже если муж устал после работы, но жена 3 суток почти не спала из-за коликов/зубов и т.д, муж должен встать ночью к ребенку, хотя бы из соображений безопасности.

Но и жена не должна вручать мужу, пришедшему условно со стройки, с порога швабру в руки, т.к она тоже работает и у них равноправие.