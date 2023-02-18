Генсек НАТО Столтенберг: победа России опаснее, чем эскалация украинского конфликта

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что возможность победы России опаснее для Альянса, чем эскалация конфликта на Украине.

Во время Мюнхенской конференции по безопасности он признал, что военная помощь Украине создает риск эскалации.

При этом Столтенберг отметил, что вариантов без риска в данном случае нет, однако самый значительный из них – риск победы России.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия может одержать победу, если Запад срочно не передаст Украине оружие.